Wypożyczanie miejskich rowerów jeszcze nie w tym roku. Rusza nowe postępowanie na system Mevo. Jak ma działać?

Mieszkańcy Pomorza poczekają dłużej na powrót roweru metropolitalnego Mevo. Obszar Metropolitalny zmienia kryteria wyboru operatora

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot nie będzie odwoływać się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła odwołanie firmy Nextbike Polska. Oznacza to unieważnienie zaproszenia do składania ofert w toczącym się postępowaniu i zmianę kryteriów wyboru wykonawców nowego Mevo. To kolejne opóźnienia w postępowaniu spowodowane odwołaniami do KIO Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.