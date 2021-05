Bursztyn na przekopie Mierzei Wiślanej. Są informacje o dużych bryłach! Na placu budowy obowiązują specjalne procedury

– Wykonawca wzmocnił ochronę budowy w rejonie miejsca zrzutu materiału. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami policji i uzgodniono obecność patrolu w rejonie budowy do momentu zakończenia obecnego etapu prac pogłębiarskich. Jednocześnie przypominamy, że wejście osób nieuprawnionych na teren budowy jest zabronione, niebezpieczne i każdorazowo będzie zgłaszane do wiadomości odpowiednich służb – zaznaczyła Magdalena Skorupka-Kaczmarek,

przedstawicielka spółki NDI (wykonawcy inwestycji) do kontaktu z mediami.