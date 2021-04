Pytania o przekop: Czy dzięki inwestycji rozwinie się żeglarstwo? Piąty odcinek serii programów o budowie kanału żeglugowego przez mierzeję

Przekop mierzei będzie kontynuowany. Umowa na drugi etap została podpisana. Pogłębienie rzeki i budowa mostu za niemal 600 mln zł

574 mln zł kosztować będzie II etap budowy drogi żeglugowej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany, przez przekop mierzei. Pogłębiona i poszerzona będzie rzeka prowadząca do portu w Elblągu. Właśnie podpisana została umowa, choć część firm uczestniczących w przetargu zaskarżyły go do sądu.