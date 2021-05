Przekop Mierzei Wiślanej. Poszukiwacze bursztynu zebrali się na terenie budowy [zdjęcia]

- W związku z tym w ciągu ostatnich kilku dni w sąsiedztwie budowy pojawiły się osoby, które poszukiwały ewentualnego bursztynu. Ochrona budowy upominała wszystkich, którzy bezprawnie przechodzili na teren budowy. W momencie, gdy polecenia ochrony były ignorowane, powiadomiona została m.in policja. Policja w miniony weekend dwukrotnie interweniowała na terenie prac. Informujemy także, że budowa jest monitorowana i monitoring zostanie przekazany służbom, by osoby, które złamały prawo, mogły być zidentyfikowane. ​Aktualnie wykonawca wzmocnił ochronę budowy w rejonie miejsca zrzutu materiału. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami policji i uzgodniono obecność patrolu w rejonie budowy do momentu zakończenia obecnego etapu prac pogłębiarskich. Jednocześnie przypominamy, że wejście osób nieuprawnionych na teren budowy jest zabronione, niebezpieczne i każdorazowo będzie zgłaszane do wiadomości odpowiednich służb - przekazała Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka spółki NDI do kontaktu z mediami.