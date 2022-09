Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze zbliża się ku końcowi. Zobaczcie zdjęcia z budowy

Ochrona Żuław Wiślanych

Żuławy Wiślane to malowniczy i unikatowy teren znajdujący się w północno-środkowej części Polski, który ze względu na swoje położenie jest zagrożony powodziami. Obecnie na terenie Żuław Wiślanych realizowany jest projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, który jest kolejnym etapem programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”, zwanego „Programem Żuławskim – 2030”. Obejmuje on pięć zadań, a jednym z nich jest budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – prawym dopływie Szkarpawy.

Zagrożenia dla Nowego Dworu Gdańskiego

Charakterystyka zlewni rzeki Tugi

Zlewnia rzeki Tugi wchodzi w skład obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Dolnej Wisły i znajduje się na terenie Żuław Wiślanych. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 250,5 km2, a łączna długość rzeki Tugi to 49,5 km. Obszar zlewni ma charakter depresyjny i typowo rolniczy. W rejonie inwestycji występują głównie grunty orne oraz łąki i pastwiska poprzecinane siecią cieków i rowów melioracyjnych. Do końca lat 50 – tych XX wieku Tuga była rzeką żeglowną, przez którą prowadzony był transport wodny od Szkarpawy do cukrowni w Nowym Stawie. Obecnie rzeka dostępna jest dla niewielkich jednostek i stanowi szlak rekreacyjny o charakterze lokalnym.

Zakres inwestycji obejmuje

Wrota na Tudze

Tuga przepływa przez Nowy Dwór Gdański, gdzie wezbrania sztormowe napływające z Zalewu Wiślanego wielokrotnie przyczyniały się do podtopień na terenie miasta. Budowane wrota ochronią obszar ok. 100 km2, zamieszkany przez ponad 15 tysięcy osób. Znajdują się one w ujściowym odcinku rzeki Tugi do Szkarpawy, na terenie gminy Stegna, w powiecie nowodworskim.

Oprócz budowy wrót przeciwpowodziowych, projekt unijny obejmuje m.in. wykonanie robót umocnieniowych w międzywalu, które są już ukończone w 90%. Zakończono również prace przy budowie przelewu bocznego (budowli przerzutowej) do kanału Pryżnik, natomiast przebudowa samego kanału Pryżnik na odcinku ok. 2,5 km jest na ukończeniu. Pozostały do wykonania roboty przy prawym brzegu rzeki Tugi oraz roboty drogowe.