Wielka nienawiść wobec małego przekopu. Komentarz

Czy są wątpliwości? Nie tyle wątpliwości, ale rzeczy do załatwienia. Tak są. Przekop nie jest celem samym w sobie. Trzeba pogłębić tor podejściowy, trzeba przystosować port w Elblągu do większego ruchu. Trzeba budować terminale przeładunkowe np. w Tolkmicku. To wszystko trzeba zrobić. Podobnie jak rozstrzygnąć spór - jak ma działać port w Elblągu. Port samorządowy czy Skarbu Państwa? To pytanie nie tylko o własność, ale też o odpowiedzialność i inwestycje. To ważne kwestie do wyjaśnienia i dokończenia. Ale bez przekopu tych "problemów" by nie było.