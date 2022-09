Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. W sobotę, 17 września 2022 roku wielkie otwarcie. Jak wygląda nocą? [GALERIA]

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to niemal 25 kilometrów. Jak informuje resort infrastruktury, samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 kilometra to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.

Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 metrów głębokości.

Droga wodna zaprojektowana została dla statku o długości 100 metrów (zestaw barek do 180 metrów), szerokości 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metra.

W związku z dużym zainteresowaniem organizatorzy przewidzieli liczne parkingi, jak również darmowy transport publiczny, który na teren Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie dowoził wszystkich chętnych ze Stegny oraz z Krynicy Morskiej.

Harmonogram odjazdu autobusów: