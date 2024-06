Taka będzie wysokość 14. emerytury 2024. Wiemy kiedy dostaniesz dodatkowe świadczenie. Jest lista osób, które nie dostaną "czternastki"

Losy czternastej emerytury dla ok. 8,9 milionów emerytów w Polsce ważyły się długo, jednak ostateczna i bardzo dobra dla świadczeniobiorców decyzja zapadła we wtorek 28 maja 2024 roku. To wtedy Rada Ministrów przyjęła stosowne i ważne rozporządzenie.

Ten przepis wskazywał konkretny miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. Dokument przedłożony został przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej.