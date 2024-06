Będzie czternasta emerytura w 2024 roku. Ile i kiedy otrzymają seniorzy? Zobacz, jakie kwoty 14. emerytury otrzymasz z ZUS-u OPRAC.: KK

Choć pojawiało się wiele wątpliwości co do tego, czy seniorzy w 2024 roku otrzymają czternastą emeryturę, wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie roku pieniądze trafią jednak na konto emerytów i rencistów, wynika to jeszcze z zapisu poprzedniego rządu w 2023 roku, który utrzymał w mocy decyzje o wpisaniu czternastej emerytury do kalendarza świadczeniowego. Na jakie kwoty mogą liczyć polscy seniorzy? Sprawdź dokładne wyliczenia dla świadczeń, które wpłyną na konta emerytów i rencistów w Polsce.