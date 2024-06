Oto jak skorzystać z ryczałtu energetycznego. To teraz 250 złotych dodatku do emerytury lub renty. Sprawdź i obniż swój rachunek za prąd

Oto, czym jest ryczałt energetyczny. Zobacz, jak skorzystać z dodatkowego świadczenia

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która pozwala odciążyć domowy budżet. W ramach dodatku można obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazu i cieplnej. Co ważne, dotyczy to tylko i wyłącznie źródeł energii i ciepła używanych na cele domowe.