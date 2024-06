Emerytury w 2025 roku. To będzie zaskoczenie! Po waloryzacji emerytur tyle dostaniesz na rękę. Sprawdź kwoty brutto i netto po zmianach

Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Oto wyliczenia na rękę po zmianach. Sprawdź stawki brutto i netto emerytury 2025

Emerytura 2025 będzie wyższa, to pewnik i o to seniorzy nie muszą się martwić. Jednak niepewna jest wysokość nowej emerytury po waloryzacji świadczeń z 2024 roku, a dokładnie stopień jej wzrostu. Wszystko przez nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur. W praktyce oznacza to, że trzeba będzie się pożegnać ze sporym wzrostem, czyli dwucyfrowym - wynika z prognoz resortu finansów.

Przypomnijmy. W 2023 roku wysokość emerytury wzrosła o ok. 15 procent. W 2024 wskaźnik spadł, a emerytury podwyższono o ponad 12 proc. W 2025 roku będzie skokowy spadek, bo prognozy mówią o zaledwie 7,5-procentowym wzroście emerytur 2024.