Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do sądu gdyńskie regulacje parkingowe. Kontrowersyjne przepisy są niezgodne z Konstytucją RP?

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do sądu gdyńskie regulacje parkingowe

Skierował już w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Domaga się uchylenia kontrowersyjnych przepisów, które w zeszłym roku spowodowały falę potężnego oburzenia wśród gdynian i turystów. Już wcześniej o to samo zawnioskowali przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, uznając gdyńskie regulacje parkingowe za niezgodne nie tylko z Konstytucją RP, ale dodatkowo także z zapisami ustawy o drogach publicznych oraz zasadami prawidłowej i rzetelnej legislacji. Podobnych skarg jest zresztą więcej. Kolejną złożyła do gdańskiego WSA osoba prywatna. Wszystkie te skargi zostaną rozpatrzone wspólnie. Jednak termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.