Gdynia: Wprowadzono opłaty na parkingu przy Galerii Klif w Orłowie. To efekt rozszerzenia strefy płatnego parkowania w mieście

To niemiła wiadomość przede wszystkim dla tych gdynian, którzy dojeżdżają samochodami do Orłowa i przesiadają się w tej dzielnicy do pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej w dalszej drodze do pracy, lub szkoły.

"Parking przy Galerii Klif wykorzystywany jest nie tylko przez klientów galerii, ale także przez pracowników, mieszkańców, turystów czy bywalców odbywających się po sąsiedzku wydarzeń sportowych bądź kulturalnych. W poprzednich sezonach sytuacja ta potrafiła znacząco uszczuplić liczbę miejsc parkingowych przy Galerii Klif, dostępnych dla klientów. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w Orłowie zrodziło uzasadnione obawy, że parking przy Galerii Klif stałby się darmowym miejscem postojowym dla wielu osób, dojeżdżających do pracy w Gdyni lub korzystających z komunikacji zbiorowej, w tym SKM. Mogłoby to znacząco ograniczyć swobodny dostęp do miejsc parkingowych dla klientów Galerii. Wprowadzone rozwiązanie – płatny parking z pierwszą bezpłatną godziną - pozwoli zabezpieczyć wolne miejsca postojowe i zmniejszy problem korków okresowo tworzących się przy wyjazdach" - poinformowali przedstawiciele obiektu w wystosowanym komunikacie.