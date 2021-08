Gdynia: Płatne parkowanie pod lupą prokuratury. Pobieranie opłat jest nielegalne?

Informacje o ewentualnych nieprawidłowościach napłynęły do śledczych już w ubiegłym miesiącu. Jeśli te zarzuty potwierdzą się, prokuratorzy mogą m.in. skierować wniosek do sądu o uchylenie niektórych zapisów uchwał Rady Miasta Gdyni, sankcjonujących pobieranie opłat także w dni wolne od pracy. Jednak w taki scenariusz nie wierzą gdyńscy samorządowcy. Jak podkreśla Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, kontrolowane przez prokuratorów uchwały nie budziły wątpliwości prawników, opiniujących ich zapisy. Dodatkowo nie wnosił do nich uwag wojewoda pomorski, który w trybie nadzorczym ma możliwość zgłoszenia zastrzeżeń, jeśli uzna, że wprowadzone zostały regulacje niezgodne z prawem.