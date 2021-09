Mieszkańcy Gdyni nie chcą podniesienia stawek w strefie płatnego parkowania. Wyniki ankiety są dla urzędników miażdżące

Ankietę rozpisali działacze ruchu Polska 2050. Udział w niej zdecydowały się wziąć 834 osoby. To niewiele mniejsza liczba, niż ankietowana jest przy okazji wielu standardowych sondaży wyborczych. Swoją opinię wyrazili mieszkańcy wszystkich dzielnic miasta, a ponadto 33 osoby, które w Gdyni nie mieszkają. Ankietowani mają od osiemnastu do ponad 70 lat. Jak deklarują, do strefy płatnego parkowania dojeżdżają głównie na zakupy, do pracy, do kina, lub odwożąc dzieci do szkoły. Wyniki ankiety uznać można zatem za w miarę obiektywne.

Ponad 68 procent osób nie popiera zmian wprowadzonych w strefie płatnego parkowania w Gdyni. Więcej niż 88 proc. ankietowanych uważa, że nowe stawki za pozostawianie samochodu na miejscach postojowych są zbyt wysokie. 82 proc. osób deklaruje, że nie brało udziału w konsultacjach, dotyczących zmian w strefie płatnego parkowania.