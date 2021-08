Przekop Mierzei Wiślanej. Pogłębianie ruszyło. Niedługo ostateczne przecięcie mierzei kanałem żeglugowym

Przekop Mierzei Wiślanej. Rozpoczęło się pogłębianie kanału żeglugowego

Rozpoczęło się pogłębianie kanału żeglugowego, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Prace wykonuje jedna z najnowocześniejszych w Europie pogłębiarek.

Prace pogłębiarskie prowadzone są obecnie w części północnej przyszłego kanału żeglugowego – od Zatoki Gdańskiej. To właśnie od północnej strony wykonawca rozpoczął realizację inwestycji. Wszystko z uwagi na odcinek jedynej drogi prowadzącej przez Mierzeję Wiślaną, wojewódzką trasę 501, który przebiega w okolicach Zalewu Wiślanego, przy południowej części przyszłego kanału. Projektanci założyli, że, by nie zaburzyć dodatkowo i tak utrudnionego ruchu pojazdów, najpierw powstanie most w ciągu „pięćset jedynki”, który będzie przebiegał nad przyszłym kanałem. Dopiero po tej fazie, będzie można zacząć budować południowy fragment przekopu.