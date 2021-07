Przekop mierzei w spocie Ministerstwa Infrastruktury. Resort chce rozwiać wątpliwości dotyczące tej inwestycji

- Polski nie stać na brak tej inwestycji - mówi Szymon Huptyś z Ministerstwa Infrastruktury. w specjalnym spocie promującym zalety nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany oraz jej głównego elementu – kanału żeglugowego przez mierzeję.

- Niektórzy mówią, że przez przekop będą w stanie wpłynąć na Zalew Wiślany jedynie motorówki albo żaglówki – podkreśla rzecznik MI. - A jaka jest prawda?

Huptyś wskazuje, że w przyszłym roku, gdy planowane jest zakończenie budowy przekopu mierzei, z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany będą mogły wpływać jednostki o długości do 85 m, szerokości do 20 m i zanurzeniu do 2 m. Byłyby to zatem stosunkowo niewielkie jednostki (towarowe zestawy barka-pchacz, lichtugi z holownikiem oraz oczywiście statki pasażerskie tzw. białej floty, przybrzeżne jachty), które były obecne na Zalewie Wiślanym od lat.