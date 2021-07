Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki z wizytą na przekopie Mierzei Wiślanej. "Przekop Mierzei wzmacnia suwerenność Rzeczpospolitej"

- Uspokajam mieszkańców, że most północny jest gotowy, most południowy jest w trakcie budowy. Nie będzie takiego momentu, że ta druga część Mierzei Wiślanej nie stanie się wyspą odciętą od reszty Rzeczypospolitej.

Głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki, opowiadając o przyszłych planach dotyczących przemysłu morskiego.

- Nasza polityka to otwarcie się na wody Bałtyku. Gdańsk w Gdyni, które stają się największymi portami na Bałtyku to symbol sukcesu naszej polityki morskiej. Nasze dalsze plany to między innymi porty serwisowe w Łebie i Ustce, port kontenerowy w Świnoujściu, pogłębiony tor ze Świnoujścia od Szczecina. Zależy nam na odbudowie całego przemysłu morskiego.