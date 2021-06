Przekop Mierzei Wiślanej. Pierwszy most oddany do użytku Kamil Kucharski

W piątek 25 czerwca oficjalnie ruszył ruch pojazdów pierwszym obrotowym mostem nad terenem przekopu Mierzei Wiślanej. Nowa przeprawa ma ułatwić ruch w sezonie letnim. W następnych miesiącach do użytku zostanie oddany także drugi, bliźniaczy most. Te dwie konstrukcje mają przyczynić się do zachowania płynności ruchu w tym turystycznym regionie Pomorza.