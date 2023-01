OT Port Gdynia zwiększy szybkość załadunku zbóż o nawet 50 proc. Pomoże w tym nowa inwestycja

Shiploader zagościł w OT Port Gdynia

- Shiploader to maszyna o bardzo dużej wydajności do szybszego załadunku zboża na statki - mówi Jerzy Majewski , prezes zarządu OT Port Gdynia. - Jej zakup to strategiczna inwestycja dla OT Port Gdynia, ale również istotna w skali Grupy OTL oraz dla całego wybrzeża, czyli polskich portów. Zyskujemy ogromną przewagę konkurencyjną. Będzie to jedyny mobilny shiploader na polskim wybrzeżu . Większość terminali morskich przeładowujących produkty agro posługuje się technologią opartą na wykorzystaniu dźwigów z chwytakami , a tylko nieliczne posiadają urządzenia do załadunku ciągłego, ale są to urządzenia o mniejszej wydajności niż shiploader zakupiony przez OT Port Gdynia.

Shiploader. Co to za maszyna?

Nowy gdyński shiploader, który został zakupiony przez OT Port Gdynia to urządzenie samojezdne, z własnym zasilaniem, o wadze 400 ton. Towar jest dostarczany jednocześnie przez cztery stanowiska do odbioru z samochodów. Shiploader posiada możliwość obsługi statków PANAMAX (do ok. 65.000 ton DWT). Jego wydajność to nawet 1000 ton na godzinę. Pozwoli zwiększyć szybkość załadunku zbóż o 50 proc, w odniesieniu do obecnej wydajności uzyskiwanej przy użyciu dźwigów z chwytakami. Obecnie trwa procedura nadania uprawnień do użytkowania. Jak usłyszeliśmy, zakładane rozpoczęcie prac shiploadera powinno być możliwe już w marcu bieżącego roku.