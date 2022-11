Trwają prace przy pogłębianiu akwenu Portu Gdynia. To odpowiedź na dynamiczny rozwój portu OPRAC.: Łukasz Kamasz

Obecnie w Porcie Gdynia trwa pogłębianie akwenu do - 16 metrów. Całość prac, które są prowadzone w systemie ciągłym 24/7, powinna się zakończyć w ciągu roku. Pogłębienie akwenu umożliwi zawijanie do Gdyni znacznie większych jednostek, co natomiast przyczyni się do kolejnego w ostatnich latach wzrostu przeładunków.