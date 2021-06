Magdalena Sroka z Porozumienia: Przyspieszone wybory to bardzo zły scenariusz

A konkretnie?

Powiem tak, jestem po bardzo udanym weekendzie, po którym Porozumienie patrzy w przyszłość, którą nakreślił Jarosław Gowin i chciałabym zamknąć temat przeszłości.

Sądzi pani, że ten problem wypychania już się nie pojawi? Nie widzi pani tego przeczołgiwania Porozumienia i jej lidera przez prezesa PiS?

Nie użyłabym określenia przeczołgiwanie. Ale polityka jest sztuką kompromisu. I zawsze powinna mieć na celu dobro Polski. O ile te próby wypchnięcia Porozumienia miały wcześniej miejsce, to dzisiaj widzimy już bardzo jasno, że bez naszej partii Zjednoczonej Prawicy nie ma. Nie da się zbudować stabilnej większości bez naszych posłów. Ktoś opowiadał, że wkrótce będzie 240 posłów bez Porozumienia. Dzisiaj jest 229. Gdyby nas wypchnięto z tej koalicji, efektem byłyby przedterminowe wybory. Jako Porozumienie uważamy, że to nie jest dobry czas na takie wcześniejsze wybory. Bo przed nami prawdopodobnie czwarta fala zakażeń, potrzebna jest też bardzo aktywna praca na rzecz gospodarki, żeby ona zaczęła się ponownie rozwijać po lockdownie. Prowadzenie kampanii, tylko by w tym przeszkodziło. Przyspieszone wybory to bardzo zły scenariusz. Porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy i nie zamierzamy z niej wychodzić. A każda osoba, która próbuje wypychać Porozumienie i tworzyć alternatywne scenariusze, opowiadając o możliwości uzyskania 240 głosów parlamentarzystów opowiada bajki i chce doprowadzić do tego najgorszego scenariusza. Już opuszczenie klubu PiS przez trzech posłów powinno być sygnałem, że brak dialogu, wzajemnego szacunku w finale osłabia Zjednoczoną Prawicę.