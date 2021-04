Magdalena Sroka, Porozumienie: Zjednoczona Prawica wygląda inaczej niż w 2019, jednak więcej nas łączy, niż dzieli

Porozumienie jest po konwencji, na której zaprezentowało założenia programowe, często w kontrze do PiS, jak choćby w kwestii zdrowia czy samorządów. Sam Jarosław Gowin przyznał w tym tygodniu, że porozumienie koalicyjne nie jest realizowane, chociażby w składzie osobowym rządu. Czy jego partia szykuje się do przyspieszonych wyborów? Jak Porozumienie wyobraża sobie dalsze uczestniczenie w Zjednoczonej Prawicy? Między innymi o to zapytaliśmy Magdalenę Srokę - pomorską posłankę i rzeczniczkę Porozumienia.

Rozmowa z Magdaleną Sroką - rzeczniczką prasową Porozumienia Jarosława Gowina i pomorską posłanką klubu PiS

Posłanka mówi o różnicach między Zjednoczoną Prawicą w kwietniu 2021 roku, a tą, która prawie 2 lata temu wygrała wybory

"Widzimy różnice zdań, które pojawiają się w różnych obszarach. Czy to oznacza, że szykujemy się do startu w wyborach sami, czy z list Zjednoczonej Prawicy, czy też w innej konfiguracji? W tej chwili każdy polityk powinien brać pod uwagę różne scenariusze. Jeżeli chodzi o konkretne plany, jest to zdecydowanie za wcześnie"

Co łączy, a co dzieli PiS i Porozumienie?

Czy Magdalena Sroka poprze ustawę metropolitalną dla Pomorza?

Co z byłymi członkami Porozumienia? *** Jaki był cel sobotniej konwencji Porozumienia? Chcieli państwo pokazać czego oczekują od Prawa i Sprawiedliwości albo co mają do zaoferowania wyborcom w ewentualnych przyspieszonych wyborach?

Magdalena Sroka: Nie jesteśmy w czasie kampanii wyborczej. Tak jak powiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin: Polskę trzeba napisać od nowa. Rok pandemii wywołał duże zmiany, jest sporo obszarów, na których trzeba skupić uwagę. To zdrowie, ale też gospodarka. Te modele w najbliższych latach ulegną zmianom. Sobotnia konwencja otwiera dla nas pewien cykl konferencji, podczas których będziemy debatować nad nowym programem na czas, mam nadzieję, popandemiczny. Od tego, w jaki sposób przygotujemy się do tej sytuacji, będzie zależało jak Polska będzie dalej wyglądać i w jakim stanie zostawimy ją przyszłym pokoleniom. Chcemy, by pod koniec maja odbył się kongres programowy. Do szerokiej debaty zapraszamy wszystkie środowiska, w trakcie konwencji wystartowała także nasza nowa strona internetowa, na której każdy chętny może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Szeroka debata jest ważna w polityce, ponieważ prowadząc ją, możemy wypracować najlepsze rozwiązania dla Polski.

Czyli na majowym kongresie nie poznamy państwa programu na przyspieszone wybory.

Nie. Będzie to będzie program na nowe otwarcie po tym, z czym mierzyliśmy się przez ostatni rok w kontekście pandemii, przede wszystkim patrząc w przyszłość. To będzie program o tym, jak ma wyglądać służba zdrowia, gospodarka, samorząd, społeczeństwo, bezpieczeństwo, wiedza i nauka, czy zielona energia. Chcemy objąć tym programem każdy obszar funkcjonowania państwa. Publicyści zarówno lewicowi, jak i prawicowi, twierdzą, że to z państwa strony sygnał gotowości do wyborów. Dziennikarz Wirtualnej Polski Marcin Makowski stwierdził na Twitterze, że teraz jest czas na taką centroprawicę w Polsce, co pani kolega z okręgu poseł Marcin Horała ironicznie skwitował, że jej szefem mógłby być Aleksander Hall.

Sytuacja, w której się znajdujemy w obozie Zjednoczonej Prawicy, nie jest łatwa. Widzimy różnice zdań, które pojawiają się w różnych obszarach. Czy to oznacza, że szykujemy się do startu w wyborach sami, czy z list Zjednoczonej Prawicy, czy też w innej konfiguracji? W tej chwili każdy polityk powinien brać pod uwagę różne scenariusze. Jeżeli chodzi o konkretne plany, jest to zdecydowanie za wcześnie. Pod koniec 2019 roku wygraliśmy wybory, Polacy oddali nam stery rządów. W momencie walki z pandemią nie możemy się wycofać i zawieść obywateli, bo to moment, w którym potrzebne jest stabilne państwo i stabilny rząd. Rozumiem, że temat wywołuje dużo emocji, jednak w mojej ocenie, to nie jest czas na przedterminowe wybory. Teraz jest czas na wytężoną pracę. Pozwoli pan redaktor, że na złośliwości nie będę odpowiadać.

Przyzna pani jednak, że Zjednoczona Prawica w kwietniu 2021 jest czymś zupełnie innym niż w październiku 2019? Wystarczy popatrzeć na to co dzieje się wokół Porozumienia, jak próbę zabrania steru partii Jarosławowi Gowinowi, czy niedawny atak na profesora Wojciecha Maksymowicza, który zdecydował się opuścić klub PiS.

Ten rok w wielu momentach był trudny. Co do ataku na prof. Maksymowicza, to jest dla mnie zupełnie nie do przyjęcia i nie dziwię się decyzji o odejściu z klubu. Jest wyjątkowym ekspertem, który cieszy się poszanowaniem, dobrą opinią w środowisku naukowym i lekarskim, uratował tysiące istnień. To co mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia jest moim zdaniem niedopuszczalne. Wiemy o tym doskonale, że są to nieprawdziwe zarzuty. Te zarzuty już wcześniej się pojawiały, o czym mówił Jarosław Gowin, natomiast zostały szybko zweryfikowane i nie było w nich prawdy. To nie są oczywiście łatwe sytuacje. Przyznam panu, że dziś Zjednoczona Prawica wygląda inaczej, jednak w dalszym ciągu więcej nas łączy, niż dzieli.

Prof. Maksymowicz na konwencji prowadził część dotyczącą ochrony zdrowia. Brał też w niej udział poseł Andrzej Sośnierz, który jest większym krytykiem polityki zdrowotnej rządu niż politycy opozycji. Podczas panelu była mowa m.in. o wsparciu szpitali powiatowych, ale też o decentralizacji ochrony zdrowia.

Porozumienie jeszcze w marcu 2020 roku przedstawiło strategię walki z pandemią tzw. plan Sośnierza, który był wypracowany przez ekspertów w naszym środowisku, na czele z prof. Maksymowiczem i posłem Sośnierzem. Nie wpisał on się w strategię walki z pandemią Prawa i Sprawiedliwości. Część z tych pomysłów jednak wykorzystano. Krytyka pod adresem działań Ministerstwa Zdrowia, nie odbywa dla samej krytyki, jest ona konstruktywna. Prof. Maksymowicz jeszcze w zeszłym roku mówił, że chociażby koncepcja testowania tylko osób z objawami, nie jest słuszna. Powinniśmy wzmocnić stacje sanitarno-epidemiologiczne, tak aby ogniska zachorowań były sprawnie identyfikowane, by móc odpowiednio szybko reagować. Strategia walki z pandemią, to rzeczywiście obszar, który nas różni. Zacytuję tu słowa prof. Maksymowicza, który mówił, że powinno się słuchać ekspertów, ponieważ to oni dysponują największą wiedzą. Co do szpitali powiatowych, są one ważnym elementem w systemie służby zdrowia, w ocenie samorządowców powinny zostać w rękach jednostek samorządu terytorialnego. W naszej ocenie decentralizacja służby zdrowia jest lepszym rozwiązaniem niż centralizacja zarządzania.

Mówią państwo o większej roli samorządu. To może być kolejna różnica z PiS, który nie chce aż tak stawiać na samorządy.

Jeszcze gdy byłam radną sejmiku województwa pomorskiego, ważny był dla mnie kontakt z samorządowcami. Małe ojczyzny mają swoją specyfikę i swój mikroklimat i to samorządowcy znają najlepiej potrzeby swoich mieszkańców. Jako Porozumienie uważamy, że silny samorząd – oczywiście wspierany przez rząd - to silne państwo. Jesteśmy chwilę przed rocznicą ustanowienia samorządów i to dobry moment na dyskusję. W poniedziałek miałam przyjemność spotkać się z wicepremierem Jarosławem Gowinem w Przywidzu oraz wójtami gmin powiatu gdańskiego. To był konstruktywny dialog. Samorządowcy chcą być wysłuchani, mają spostrzeżenia co do rozwiązań, które nie do końca funkcjonują tak jak powinny. Mowa często o działaniu ustawy śmieciowej, czy subwencji oświatowej – to są problemy, z którymi borykają się samorządy. Mam nadzieję, że samorząd będzie się umacniał, a my mamy zamiar im w tym pomagać.

Pozostając w temacie samorządów, jestem ciekaw czy pani zdaniem ustawa metropolitalna byłaby pomocna dla samorządów na Pomorzu.

Gdy projekt ustawy metropolitalnej z Senatu trafi pod obrady Sejmu, będę mogła ostatecznie odnieść się co do jej zapisów. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie rozwiązania muszą być opracowywane w szerokim dialogu, tak aby spełniały oczekiwania wszystkich samorządów. Jestem przychylna tej ustawie. A jak ocenia pani działanie Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych? W pierwszej transzy wsparcie dostały wszystkie samorządy, w drugiej i trzeciej już nie.

Fundusz Inwestycji Samorządowych powstał w szeregach Porozumienia Jarosława Gowina jako subwencja dla samorządów. Jako ustawa powstał jeszcze przed pandemią. Gdy wybuchał pandemia, wiedzieliśmy, że trzeba pomóc również samorządom, dlatego też nasz projekt został wykorzystany by stworzyć Fundusz Inwestycji Lokalnych. W pierwszym etapie był rozdysponowany w ramach algorytmu, który został przez nas utworzony. Później ten algorytm uległ zmianie i kolejne transze były przyznawane inaczej. Dziś uważam, że taki fundusz powinien wpisać się na stałe w budżet, tak by z roku na rok każdy samorząd mógł aplikować o środki na realizację inwestycji. Powinny jednak być jasne algorytmy, które będą te środki przydzielały.

Jak wyobraża sobie pani rozdział Kościoła od państwa? Jarosław Gowin powiedział: "Opowiadamy się za przyjaznym rozdziałem państwa od kościoła. Kiedy my, politycy, mieszamy się w sprawy kościoła, to traci na tym wspólnota chrześcijańska. Nie chcemy też, żeby nasi pasterze, biskupi angażowali się w politykę. Polityka jest domeną ludzi świeckich".

Zgadzam się z tym. Jesteśmy środowiskiem, dla którego wartości chrześcijańskie są bardzo ważne. Liberalnie podchodzimy do gospodarki i z ogromnym szacunkiem do wartości. Przez ostatni rok, szczególnie pod koniec roku, były momenty, w których z żalem patrzyło się na to, co dzieje się wokół Kościoła. Mam na myśli protesty i agresję. Chcę podkreślić, że to ludzie tworzą Kościół. On jest wspólnotą ludzi wierzących, im mniej polityki, tym Kościół lepiej sobie poradzi. Kościół powinien też oczyścić się z tego, co często pojawia się w debacie publicznej, jak zarzuty dot. pedofilii. To trudne tematy, ale wierzę, że Kościół jest w stanie to wyjaśnić. Do tego politycy nie są potrzebni.

Czy liczą państwo, że PiS włączy część tych postulatów do Nowego Ładu?

Mam nadzieję, że nasze dobre postulaty zostaną uwzględnione. Mam na myśli np. pakiet mieszkaniowy z kontynuacją programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, który powstał w Ministerstwie Rozwoju i działa przy współpracy z samorządami. Wierzę, że efekty SIM będą widoczne za 2-3 lata, kiedy proces budowlany się zakończy. Zabiegamy również o to, aby subwencja inwestycyjna była wpisana na stałe do budżetu. Mówimy o tym, by podatki były jak najniższe, a kwota wolna powinna zostać podniesiona. Zielona energia - to też propozycja, którą wysuwamy. Jestem przekonana, że przy pomocy środków z Krajowego Planu Odbudowy, będziemy mogli zadbać o naturę oraz przyszłość naszych dzieci i wnuków. W kwestii zielonej energii pojawia się różnica z Solidarną Polską.

Solidarna Polska proponuje inne rozwiązania, natomiast uważam, że nie ma przyszłości w węglu. Przyszłość jest w odnawialnych źródłach energii.

Jak wyglądają relację na szczycie koalicji? Rada koalicji nie zbiera się od paru miesięcy.

W poniedziałek Pomorze odwiedził Jarosław Gowin, który podczas konferencji mówił, że jest w kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim, prezesem Zbigniewem Ziobro i prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Tylko te rozmowy mogą doprowadzić do złagodzenia sporów wewnątrz koalicji. Póki, co formuła Rady Koalicji jest jednak w dalszym ciągu zawieszona. Co z politykami, których wykluczyli państwo z partii, a którzy nadal określają się członkami Porozumienia?

Wszystkie osoby wydalone z partii, działały niezgodnie ze statutem. Krajowy sąd koleżeński jako ciało statutowe podjął taką decyzję. Działania podejmowane obecnie przez te osoby, nie są działaniami podejmowanymi w imieniu partii Porozumienie Jarosława Gowina. Rozumiem, że ci państwo nie chcą się z tym pogodzić, ale sprawa jest zamknięta. Nadal jednak posługują się nazwą partii.

Osoby te używają nazwy partii w sposób nieuprawniony.

Bon turystyczny - będzie wydłużenie terminu?