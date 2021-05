Kosakowo kupiło lotnisko Gdynia-Kosakowo za ponad 7 mln zł! Ma pomysły na zagospodarowanie, ale na efekty trzeba będzie poczekać do jesieni

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma nowego właściciela. To gmina Kosakowo!

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo już ma tylko jednego właściciela, jest nim gmina Kosakowo, która kupiła lotnisko za niemałą sumę 7 milionów 150 tysięcy złotych. To ok. milion złotych mniej niż oferowano we wcześniejszym przetargu (wtedy wygrała firma INBAP Intermodal z Białej Podlaskiej, ale nie dostała odpowiednich zezwoleń, m.in. ministra obrony narodowej). Kosakowo teraz konkurencji nie mało, bo było jedynym oferentem.

W piątek, 14 maja 2021 r. oficjalnie ofertę sfinalizowano podpisaniem z syndykiem protokołu przejęcia. Cały majątek lotniska, na którym m.in. odbywał się słynny Open’er Festival, należy już do Kosakowa. Cały, to znaczy? Władze gminy nie mogą korzystać z całego obiektu, bo dzielą go z wojskiem.