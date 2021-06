Katarzyna Figura wystąpi w teledysku Spirits in the forest! To zespół z Wejherowa grający covery Depeche Mode. Premiera latem 2021 r.

Katarzyna Figura wystąpi w teledysku zespołu z Wejherowa! Kiedy premiera?

– O zaangażowaniu pani Katarzyny myślałem już od 5-6 lat. Udało mi się z aktorką skontaktować. Pani Katarzynie Figurze spodobała się moja wizja klipu i zgodziła się z nami współpracować. Jest to piosenka o miłości i namiętności. A Pani Katarzyna jest piękną i namiętną kobietą, która oddaje to swoją grą – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Kordian Sikorski .

Swoją wersję klipu do tej piosenki przygotowuje kapela z Wejherowa Spirits in the forest , popularyzująca covery zespołu Depeche Mode . Klip powstaje w oparciu o pomysł perkusisty zespołu Kordiana Sikorskiego , który do pracy zaprosił popularną aktorkę Katarzynę Figurę .

na rynku,

w wejherowskim pałacu,

w Parku Miejskim A. Majkowskiego,

na wejherowskich ulicach, w tym Północnej, Wałowej i 12 Marca.

Klip, który realizuje Studio Filmowe „Czarna Zebra”, ma być gotowy w lipcu tego roku. Do obejrzenia będzie m.in. na YouTube.

– Jestem zachwycona pomysłem i zaproszeniem Kordiana do tego klipu. Jego wizja prezentacji coverów Depeche Mode przez zespół Spirits in the forest, w którym on występuje, bardzo mnie urzekła i przekonała do udziału w tym przedsięwzięciu – powiedziała dla portalu wejherowo.pl aktorka Katarzyna Figura.