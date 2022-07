Syn Edyty Górniak, Enso, zachwycony Wejherowem i okolicami. "Piękne i oryginalne" ab

Pod koniec czerwca pojawił się najnowszy wideoklip syna Edyty Górniak - Enso, do piosenki "Dżentelmen" (ft. Nerwus), do którego zdjęcia do teledysku powstały na polu golfowym w Pętkowicach (k. Wejherowa). Młody artysta przyznał, że zarówno Wejherowo jak i jego okolice wywarły nam nim spore wrażenie. W galerii kilka zdjęć z planu zdjęciowego.