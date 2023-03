Tak zmieniła się Katarzyna Bujakiewicz. Przyjaciółka Ani Przybylskiej przeszła sporą metamorfozę. Archiwalne zdjęcia gwiazdy

Niedawno Katarzyna Bujakiewicz wystąpiła w filmie dokumentalnym "Ania", który pojawił się w kinach na początku października. Aktorka była jedną z osób, które gościły w domu Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej. Podczas premiery w Warszawie, zdradziła nam, jak wyglądały ich relacje.

- Byłam w domu Ani i Jarka częstym gościem. Jak to mówiłam o sobie, byłam taką starą panną, takim piątym kołem u wozu, pomagającym im trochę. Do pewnego momentu starałam się nie wypowiadać na temat tego, co świat miał zobaczyć. Można nas było dostrzec razem w programach i filmach, w których razem występowałyśmy. Ta część prywatna była zawsze nasza i opowiadanie o tym, wiązało się z jakimś dyskomfortem, ale już uczę się, by go pokonać.