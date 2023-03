Spirit in the forest z Wejherowa nagra kolejny klip z Pawłem Małaszyńskim do muzyki Depeche Mode

Spirit in the Forest w Wejherowie nagra drugi klip z Pawłem Małaszyńskim

„World in My Eyes” to piosenka angielskiego zespołu muzyki elektronicznej Depeche Mode. Została wydana 17 września 1990 roku jako czwarty i ostatni singiel z siódmego albumu studyjnego zespołu „Violator” (1990). Piosenka zadebiutowała na 2. miejscu w Danii i Hiszpanii, na 17. miejscu na brytyjskiej liście singli oraz na 52. miejscu na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. To właśnie do tego utworu wejherowska kapela Spirit in the Forest przygotuje swój najnowszy klip.