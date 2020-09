Na przełomie jesieni i zimy 2020 zobaczymy trzy filmy z udziałem Katarzyny Figury [rozmowa]

To rok Figury. Katarzyny Figury. Na przełomie jesieni i zimy zobaczymy trzy filmy z jej udziałem. Każdy inny i każdy ciekawy. „Śniegu już nigdy nie będzie” to polski kandydat do Oscara. „Chrzciny”, w którym aktorka gra główną rolę, są komediodramatem rodzinnym z czasów stanu wojennego. A „Dziewczyny z Dubaju” stały się głośne na etapie produkcji.

Filmoznawca prof. Krzysztof Kornacki, na pytanie o fenomen aktorski Katarzyny Figury odpowiada, że rzadko się zdarza, aby nazwisko tak przylegało do aktorki.

- Wiem, że to pachnie seksizmem, ale ten atrybut fizyczny miał kluczowe znaczenie. Zwłaszcza w latach 80., kiedy kino polskie stawiało na taką odważną cielesność. To spowodowało, że aktorka gwałtownie zdobyła sławę. Natomiast nie pomagało w udowadnianiu talentu, który pani Katarzyna Figura bez wątpienia posiada. Długo obsadzano ją, można powiedzieć, „po warunkach”. Dla mnie - i pewnie nie tylko dla mnie - charakterystyczną sceną jest ujęcie jej nagiego ciała w „Kingsajzie”, po którym malutki mężczyzna - jakby ucieleśnienie wielu męskich widzów - przechadza się po jej figurze. Chociaż już w „Pociągu do Hollywood” pokazała, że jest naprawdę dobrą aktorką. Ale tam również została obsadzona w dużym stopniu ze względu na walory fizyczne i fakt, że przypominała Marilyn Monroe. To było przy okazji takie nasze marzenie o innym miejscu i innym kinie. I taki wizerunek dominował właściwie do „Killerów” Juliusza Machulskiego. Ale na szczęście - nie chciałbym, żeby to zabrzmiało szowinistycznie - kobiety dojrzewają. Kiedy Katarzyna Figura dobiła do czterdziestki wystąpiła w kilku filmach, w których mogła udowodnić swój aktorski kunszt. To było „Ajlawju”, „Zemsta”, „Król Ubu”, no i nade wszystko jej dramatyczna rola w „Żurku”, za którą otrzymała wiele aktorskich nagród. Ale prawda jest też taka, że reżyserzy po tych sukcesach nie podjęli rękawicy. Przez kilkanaście lat aktorka grała zazwyczaj niewielkie role matek, ciotek itp. Może wynikało to z obawy, że Katarzyna Figura nadal jest tak silną postacią, tak mocno rozpoznawalną przez kontekst gwiazdy pełnej seksapilu z lat 80., że porównania zaszkodziłyby fabule. Ostatnio to się zmienia. „7 uczuć” Marka Koterskiego przywróciło pamięć o Figurze jako aktorce o świetnym warsztacie. Teraz czekam niecierpliwie na „Chrzciny”. Po opisie fabuły można sobie ostrzyć zęby na to, że będzie to kreacja zapadająca w pamięć. I być może ten mit Marioli Wafelek z „Pociągu do Hollywood” czy żony Siary z „Killerów” odejdzie całkowicie w przeszłość.