Zlot fanów Depeche Mode na środku Bałtyku. Zagrała kapela z Wejherowa Spirit In The Forest | ZDJĘCIA

Spirit In The Forest z Wejherowa na zlocie Depeche Mode

To był kultowy zlot, trwający 24 godziny, przepełniony muzyką Depeche Mode oraz atrakcjami specjalnie przygotowanymi dla fanów zespołu. Najbardziej znane i lubiane piosenki słynnego brytyjskiego zespołu na pokładzie promu Stena Line zagrali muzycy z Wejherowa. Kapela Spirit In The Forest przygotowała piętnaście utworów m.in. "A question of time", Strangelove", czy "Enjoy the Silence".