Sylwia Grzeszczak - "O nich, o Tobie". Nowy teledysk z udziałem bliskich Ani Przybylskiej. Kto pojawił się w kadrze? Internauci poruszeni

Piosenka Sylwii Grzeszczak "O nich, o Tobie" zapowiadała film "Ania", który można oglądać w kinach od początku października. Piosenkarka, w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" zdradziła, o czym opowiada utwór.

- Tak naprawdę "O Nich, o Tobie" jest o przemijaniu, o tęsknocie do drugiego człowieka, o samotności. O tym, co dzieje się, kiedy jesteśmy już tam, kiedy ludzie spoglądają w niebo, zastanawiając się, co jest dalej, czy to istnieje, czy cokolwiek jest. Każdy ma taki moment w życiu, w którym po prostu zadaje sobie to pytanie. Jakiś czas temu napisałam ten utwór, skomponowałam go i po prostu decyzją rodziny okazało się, że to właśnie mój utwór ma promować film i wszyscy widzowie mogli go usłyszeć w zwiastunie