Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 15.06.2021 r.

Na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk we wtorek, 15 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się otwarty trening reprezentacji Polski przed kolejnymi ważnymi meczami w finałach mistrzostw Europy.

Po zakończeniu wydarzenia, uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii tramwajowej 10 w relacji:

Nowy Port-Stadion-Węzeł Groddecka-Stadion-Nowy Port.

W godzinach 18:00-19:30 tramwaje linii 10 ze stadionu do Śródmieścia będą odjeżdżały co ok. 10 minut.