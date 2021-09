II etap ważny dla przekopu mierzei. Rzeka ma być głębsza, a most zupełnie nowy Tomasz Chudzyński

Pogłębienie koryta rzeki Elbląg i zupełnie nowy most w miejscowości Nowakowo - to główne założenia II etapu budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. To właśnie tędy będą płynąć statki, które przejdą przez przekop mierzei. Wykonawca ma dwa lata, by zakończyć prace.