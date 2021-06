Przekop Mierzei Wiślanej. Powstają mosty. Pierwszy jeszcze w czerwcu 2021 r. ma zostać otwarty dla kierowców

– To jeden z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Jego łączna długość to ponad 60 metrów, masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą to ok. 550-560 ton. Ciekawostką jest, że, pomimo tak specyficznej konstrukcji i masy, został zmontowany co do milimetrów i wyważony co do kilogramów – mówi Paweł Ciomek.