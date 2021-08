Zalew Wiślany. Zamknięte strefy dla cywilnej żeglugi. W jednej z nich będzie wyjątek

W maju tego roku MON, na wniosek Straży Granicznej, wyznaczył wzdłuż granicy na Zalewie Wiślanym między Polską a Rosją akwen wyłączony dla żeglugi turystycznej i rybołówstwa. Obejmuje on pas 600 metrów od granicy. Zarządzenie weszło w życie 22 czerwca. Chodziło o lepszy nadzór nad granicą, ograniczenie jej bezprawnego przekraczania (do takich przekroczeń dochodzi, choć nie są one nagminne). Strefę zamkniętą oznaczono specjalnymi bojami. Wpływanie na ten obszar możliwe było, nie licząc jednostek służb, tylko po uzyskaniu odpowiednich zgód (żegluga międzynarodowa pozostaje na dotychczasowych zasadach).

- Wyznaczenie strefy S9 oznacza to zakaz wpływania i aktywności żeglugowej/wodnej w każdej formie i na jakimkolwiek środku pływającym, w tym nawet na kajaku czy rowerze wodnym. Naruszenie zakazu może skutkować nałożeniem na sprawcę mandatu karnego a nawet skierowaniem przez Straż Graniczną sprawy do sądu - informowała Straż Graniczna.