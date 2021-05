Gdynia: Konflikt o węzeł Karwiny. Gdyńscy samorządowcy rozpoczynają inwestycję bez gwarancji unijnego dofinansowania

– Po spotkaniu zainicjowanym przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, dotyczącym konfliktu związanego z budową węzła Karwiny, zarówno Gdynia, jak i PKP PLK zobowiązały się do pilnego rozwiązania kwestii przebudowy wiaduktów w ciągu ul. Wielkopolskiej w Gdyni, co pozwoli na wybudowanie trzeciego toru na linii kolejowej 201, od Gdyni Głównej do Gdańska Osowa – informował w lutym tego roku Michał Piotrowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.