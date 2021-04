Trasa Kaszubska. Praca przy budowie drogi wre! Jak wygląda z lotu ptaka? Zobaczcie niesamowite zdjęcia i film z drona

Trwają prace przy budowie ponad 40-kilometrowej Trasy Kaszbuskiej. Budowana droga jest podzielona na trzy odcinki. Praca wre na każdym z nich. Są to: odcinek Bożepole Wielkie (z węzłem) – Luzino (z węzłem), odcinek Luzino (bez węzła) – Szemud (z węzłem), odcinek Szemud (bez węzła) – Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

(wideo z drona: Przemysław Świderski) Budowa Trasy Kaszubskiej. Tak powstaje nowa droga! Ten ostatni wspomniany odcinek połączy Szemud z istniejącą S6 Obwodnicą Trójmiasta na węźle Gdynia Wielki Kack. Powstanie łącznie 20 kilometrów drogi ekspresowej wraz z trzema węzłami: mniejszym w Koleczkowie i dwoma dużymi, zespolonymi w Chwaszczynie oraz Gdyni Wielkim Kacku. Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny, a na odcinku Chwaszczyno - Gdynia Wielki Kack oraz na odcinku Obwodnicy Trójmiasta w obrębie węzła Gdynia Wielki Kack - ze względu na natężenia ruchu - będą to po trzy pasy na długości ok. 2,9 km.

Na tym odcinku S6 przewidziano budowę 34 obiektów inżynierskich, w tym: mostu, estakady, 20 wiaduktów, 2 przejść podziemnych i kładki dla pieszych. Jak informuje GDDKiA oprócz drogi ekspresowej zbudowanych zostanie ok. 12,2 km dróg lokalnych i ok. 15,3 km dróg zapewniających dojazd do nieruchomości, pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej. Do tego jeszcze ok. 1,3 km dróg służących obsłudze trasy. Podróżujący będą mogli skorzystać z dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Kamień.

Realizacja trasy to nie tylko drogi, ale i m.in. przejazdy oraz wjazdy awaryjne, systemu odwodnienia drogi, budowa i przebudowa sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także przebudowa fragmentu trakcji trolejbusowej w Gdyni. Ochronie środowiska będzie służyło 28 różnej wielkości przejść dla zwierząt, w tym jedno górne dla zwierząt dużych (w pobliżu Szemudu). Ponadto zostaną zbudowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych, a przed hałasem zabezpieczą ekrany akustyczne o łącznej długości 11,88 km.

Z kolei odcinki z Bożegopola Wielkiego do Luzina oraz z Luzina do Szemuda mają – każdy z nich - po ok. 10 km długości. Każdy z odcinków jest dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. Na trasie zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: Bożepole Wielkie (połączenie z istniejącą drogą krajową nr 6), Strzebielino i Luzino. Przy węźle Luzino powstanie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej służący do zarządzania odcinkiem drogi ekspresowej S6 zostanie wybudowany jeden węzeł drogowy – Szemud.