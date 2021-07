Wspólna konferencja generalnej konserwator zabytków i prezydent Gdańska w sprawie wniosku Stoczni Gdańskiej o wpisanie na listę UNESCO

Minister o groteskowych wnioskach

Pod stoczniową Bramą nr 2, Magdalena Gawin mówiła głównie na temat kontrowersyjnej opinii instytucji doradczej UNESCO, która przygotowując rekomendację polskiego wniosku znacząco umniejszyła historyczną rolę „Solidarności” w demokratyzacji Europy. Podsekretarz stanu w ministerstwie kultury nazwała opinię "skandaliczną".

- Mam głębokie przekonanie, że stoimy przed miejscem, które na trwałe wpisało się w historię Polski, ale i Europy. Nie ma w tym żadnej przesady – mówiła Magdalena Gawin. - Ku naszemu zaskoczeniu ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych – dop. red.) napisało opinię, w której podważono historyczne znacznie Stoczni Gdańskiej, strajku z 1980 r. oraz powstania „Solidarności”. Z tej opinii dowiedzieliśmy się, że państwa komunistyczne będą bardzo zasmucone w przypadku wyróżnienia stoczni, że „Solidarność” to dzieląca pamięć oraz że było to zdarzenie o znaczeniu lokalnym. Natomiast najbardziej groteskowe stwierdzenie, że to Zimna Wojna w Europie się nie skończyła. W ICOMOS nie ma ani jednego profesora historii, są to głównie architekci. Uważamy tę opinię za skandaliczną. Nie zgodzi się z nią żaden historyk, nie tylko z Polski.