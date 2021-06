Stocznia Gdańska nie znalazła uznania w oczach organizacji doradczej UNESCO. Co z wpisem na prestiżową Listę światowego dziedzictwa?

Lista UNESCO nie dla Stoczni Gdańskiej?

„Mając na uwadze art. 12 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, który brzmi: fakt, że pewne dobro dziedzictwa kulturalnego i naturalnego nie zostało wpisane na jedną z list (...), nie będzie oznaczać w żadnym wypadku, że dobro to nie ma wyjątkowej powszechnej wartości z punktu widzenia innych celów niż wynikające z wpisania na te listy” - ICOMOS rekomenduje, by nie wpisywać na Listę światowego dziedzictwa wniosku pt. „Stocznia Gdańska – miejsce narodzin Solidarności i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie”. To konkluzja zawarta w ocenie nominacji przygotowanej przez organizację doradczą Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

