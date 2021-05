Stocznia Gdańska na Liście Światowego Dziedzictwa? Tomasz Błyskosz: z niecierpliwością czekamy na najbliższą sesję

Na stronie UNESCO pojawił się program 44. rozszerzonej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, który w tym roku odbędzie się w chińskim Fuzhou. Spotkanie przedstawicieli 21 państw-członków, zaplanowano w terminie od 16 do 31 lipca br. Sesja będzie wyjątkowa co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, odbędzie po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa (to pierwszy taki przypadek od 1977 r., gdy inauguracyjnie obradowano w Paryżu), po drugie, zorganizowana zostanie w formie online.

Według szczegółowego programu, rozpatrywanie kandydatur oraz głosowanie odbędzie się pomiędzy 24 a 28 lipca. W Narodowym Instytucie Dziedzictwa słyszymy, że nie ma podstaw, by sądzić, że polski wniosek pt. „Stocznia Gdańska – miejsce narodzin Solidarności i symbol upadku żelaznej kurtyny” nie znajdzie się wśród nominowanych. Wskazują na to zarówno 1,5-roczny harmonogram wynikający z procedury wpisu, jak i przebieg dotychczasowych czynności podejmowanych przez organizacje współpracujące z Komitetem Światowego Dziedzictwa .

- Czekamy z niecierpliwością na to co będzie dziać się w najbliższych tygodniach – mówi Tomasz Błyskosz, dyrektor oddziału terenowego NID w Gdańsku. - Wszystkie osoby, które były zaangażowane w przygotowanie wniosku, mocno trzymają kciuki za jego pozytywne rozpatrzenie. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by przygotować go jak najlepiej, zarówno pod kątem historycznym, jak i kulturoznawczym. Z naszej strony możemy zapewnić, że kwestie formalne zostały dopełnione. Jaki będzie werdykt komitetu, to pokaże czas.