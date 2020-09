Solidarni na świecie, czyli 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych i założenia NSZZ "Solidarność". Tak inni upamiętniają 31 sierpnia!

Zobacz galerię (9 zdjęć) Obchody 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i założenia NSZZ "Solidarność". Do świętowania dołączyły się inne kraje. Sprawdź, które państwa również upamiętniają wydarzenia sierpniowe! Fot. Karolina Misztal Zobacz galerię (9 zdjęć)

31 sierpnia 2020 roku mija 40 lat od momentu podpisania Porozumień Sierpniowych i założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej okazji na terenie całej Polski przygotowano liczne wystąpienia, mające na celu upamiętnienie tych wydarzeń. Co istotne, iluminacje i wszelkie inne działania przypominające o wydarzeniach sierpniowych '80 pojawiły się także w najdalszych zakątkach świata - od Rio De Janeiro przez Brukselę po Nowy Jork. Diabelski młyn w Santa Monica, Wodospad Niagara czy Figura Chrystysa Odkupiciela w Rio - to własnie z tych miejsc pobłyskują biało-czerwone barwy i symbol "Solidarności". A wszystko to z okazji 40. rocznicy podpisaia Porozumień Sierpniowych.