40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Przemaszerowali pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej z czterema flagami

Marsz „Porozumienie 2020” pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej 31.08.2020

- Po raz pierwszy marsz z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zorganizowaliśmy cztery lata temu. Orędownikiem takiego spotkania mieszkańców Gdańska na ulicy i wspólnego przejścia pod bramę Stoczni Gdańskiej pod sztandarem biało-czerwonej flagi, był prezydent Paweł Adamowicz. On sam uczestniczył w naszych marszach w latach 2017 i 2018. W 2019 roku już go niestety zabrakło, ale my dalej kontynuujemy to wydarzenie - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Michał Szulc z pomorskiego oddziału Komitetu Obrony Demokracji.