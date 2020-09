Instytut Pamięci Narodowej uhonorował bohaterów Sierpnia 80'. Nowe tablice pamiątkowe odsłonięte w Gdańsku

Taśma przy kasie w słupskiej Biedronce wciągnęła rękę kobiety

Do nietypowej interwencji służb doszło dzisiaj (2 września) w sklepie Biedronki przy ul. Kilińskiego w Słupsku. Strażacy musieli wyciągnąć rękę pracownicy sklepu z taśmy podającej zakupy do kasy. Kobietę karetka zabrała do szpitala.