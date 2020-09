40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Relacja z uroczystości rocznicowych w Gdańsku 31.08.2020

Premier Mateusz Morawiecki przypominał natomiast, że:

Ideały Solidarności to nie tylko dzieje ostatnich 40 lat. To także wyznacznik na kolejne 40 lat. To nie tylko lekcja historii, to także wielkie zadanie, wielkie nasze zobowiązanie - na kadencje i pokolenia. Solidarność to także nasz największy ideał, nasza perła. W zgodzie z tymi ideałami chcemy żyć. One wyznaczają kierunek naszemu rządowi, naszemu narodowi. One wyznaczają istotę polskości.