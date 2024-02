Gdański IPN upamiętnił śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Premier Jarosław Kaczyński: Mieliśmy do czynienia z zamachem!

Przy alei Grunwaldzkiej w siedzibie IPN-u zawisła tablica upamiętniająca śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość odsłonięcia miała miejsce w poniedziałek, 12 lutego. Udział wzięła w niej rodzina zmarłego, a w tym córka Marta Kaczyńska-Zielińska oraz Jarosław Kaczyński.

Obecni byli m.in. prezes IPN, dr Karol Nawrocki, biskup Wiesław Szlachetka oraz Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-Gwiazda.

- Lech Kaczyński był działaczem Solidarności, jej pierwszym zastępcą przewodniczącego. Był człowiekiem, który przyczynił się bardzo do jej zorganizowania. Ale przede wszystkim był polskim patriotą, człowiekiem niepodległości i wolności. Wiedział, że to, co powstało po 1989 roku, było co prawda ogromną zmianą, ale jednocześnie w Polsce ukształtował się system bardzo głęboko niesprawiedliwy, krzywdzący miliony ludzi. Szczególnie właśnie tych, którzy walczyli. Szczególnie pracowników i robotników - mówił Jarosław Kaczyński przed odsłonięciem tablicy w Gdańsku.