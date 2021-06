"Pracujemy ciężko, narażając życie i zdrowie, ale nie należy nam się dodatek covidowy". List ratownika KPP ze szpitala covidowego

- Z dnia na dzień zostajemy bez pracy. Szpital, żeby pozbyć się kłopotu zlecił zatrudnianie ratowników KPP firmie zewnętrznej, która czerpie kolosalne zyski i otrzymuje ogromne pieniądze od szpitala za naszą pracę nam płacąc marne grosze. To wszystko bez przetargu. Gdybyśmy otrzymali umowy zlecenie od szpitala to my byśmy więcej zarobili, może adekwatnie do swojej pracy, a szpital by mniej zapłacił za naszą pracę, a tak gdzie tu logika? Gdzie sens? Szpital płaci ogromne kwoty firmie zewnętrznej. Dlaczego więc nie zatrudnia nas szpital? Wiadomo, ktoś na tym biznes robi. W chwili obecnej z dnia na dzień redukuje się etaty, od nas wymaga się pełnej dyspozycyjności, straszy, że gdy zrezygnujemy z dyżuru to będziemy obciążani karami, natomiast z drugiej strony z dnia na dzień dostajemy informacje, że jest redukcja i już nie mamy do pracy przychodzić. Duża część z nas ustalając grafiki zrezygnowała z innych zajęć i informacja z dnia na dzień, że mam nie przychodzić bo już nie jestem potrzebny jest... brakuje ładnych słów aby to określić. Szczerze mówiąc to traktuje się nas bardzo przedmiotowo przez firmę zatrudniającą. W szpitalu likwidują oddziały, więc ratowników KPP można z dnia na dzień zostawić bez pracy. Dyżury, które zostały też nie są przyznawane wg umiejętności, doświadczenia – ważna jest znajomość osób rozdzielających pracę - skarży się ratownik.