Maciej Urbanek, wójt gminy Pszczółki w Europarlamencie chce dbać o pomorskie samorządy i sprawy młodych

- Te wybory to przede wszystkim bezpieczeństwo - mówi Magdalena Sroka, posłanka. - W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, w obliczu wojny, która toczy się za naszymi wschodnimi granicami, wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważna w tym wszystkim jest zjednoczona i silna Europa, która będzie domem dla nas wszystkich, która zapewni nam to bezpieczeństwo. Dlatego jako Trzecia Droga, jako Polskie Stronnictwo Ludowe gwarantujemy, że zapewnimy środki na rozwój przemysłu zbrojeniowego. 100 miliardów euro przeznaczonych zostanie zarówno na jego rozwój w Polsce, jak i w Europie. Jak to ważne, pokazały to ostatnie lata. Jako członkowie Unii Europejskiej i jako silny głos w zjednoczonej Europie będziemy gwarantem tego, że bezpieczeństwo będzie na pierwszym miejscu