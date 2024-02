Gdyńska komunikacja miejska z większą liczbą połączeń. Część zmian wchodzi w życie od dzisiaj

Gdyński „zbiorkom” z większą ilością połączeń. To początek zmian na lepsze?

Jak deklarują gdyńscy urzędnicy, przywracanie połączeń to ogromna operacja logistyczna, wymagająca wprowadzenia do ruchu 19 dodatkowych pojazdów komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez 35 kierowców. To także wymiana około 3 tys. rozkładów jazdy na ponad 500 przystankach, dlatego przedsięwzięcie zostało podzielone na dwie tury. Powrót większej ilości połączeń komunikacji miejskiej zapowiedział pod koniec 2023 roku prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.