Gdynia. Protest radnych Dąbrowy wobec zmian w komunikacji miejskiej. "Nie godzimy się na to"

Sprawa ma związek ze zmianami w komunikacji miejskiej, które wejdą 30.01. Wówczas zlikwidowane ma być aż 11 linii, a w tym także i wspomniana z numerem 23. Zdaniem Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa mieszkańcy stracą kluczowe połączenie z bardzo ważnymi lokalizacjami.

- Z wielkim zaskoczeniem i niezadowoleniem przyjęliśmy informację, iż mieszkańcy południowych dzielnic Gdyni, tj. Wielkiego Kacka, Karwin oraz Dąbrowy pozbawieni zostaną kursowania autobusów popularnej linii 23 - czytamy w proteście. - Już w tej chwili, w porannych i popołudniowych godzinach szczytu, autobusy te są bardzo zatłoczone, przez co pasażerowie muszą podróżować w mało komfortowych warunkach. Co istotne odebranie linii 23 mieszkańcom Dąbrowy spowoduje, że jedyną alternatywą pozostanie linia 24, która to kursuje na Dąbrowę Centrum, a bieg swój kończy na pętli przy ul. Miętowej, co powoduje, że wszyscy podróżni mieszkający w obrębie dotychczasowej trasy linii 23 zostaną pozbawieni bezpośredniego połączenia.