Radni Prawa i Sprawiedliwości o cięciu połączeń w Gdyni: „Władze miasta wykluczają komunikacyjne tysiące mieszkańców”

Od 30 stycznia Gdynia zrezygnuje z mniej popularnych kursów wykonywanych przez komunikację miejską. Zlikwidowane zostaną też linie: W, 20, 21, 30, 34, 163, 182, 196 i 320 oraz sezonowe G i 309. Te zmiany nie podobają się radnym miasta z Prawa i Sprawiedliwości, którzy na specjalnie zwołanej konferencji prasowej skrytykowali politykę miasta. Jak podkreślali, z kryzysem, który spowodowała rosyjska agresja na Ukrainę, zmagają się wszyscy. Nie wszyscy natomiast szukają oszczędności akurat w komunikacji miejskiej.

- Inflacja, wysokie ceny energii elektrycznej, gazu i rosnące koszty z tym związane dotyczą całej gospodarki i nie są zależne od działań rządu, jak sugerują władze miasta Gdyni - zaznaczał Paweł Stolarczyk, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. - To sytuacja międzynarodowa, a działania władz miasta sprowadzające się do „zaciskania pasa” w komunikacji miejskiej uważamy za niewłaściwe, bo można dokonać takich korekt w budżecie, aby nie ucierpiał transport miejski. Zaproponowane zmiany w komunikacji wyglądają jak kara dla mieszkańców za sytuację energetyczną. Likwidacja potrzebnej mieszkańcom Chyloni i Witomina linii autobusowej do szpitala, zmniejszenie częstotliwości kursowania linii autobusowych i trolejbusowych dowożących mieszkańców do pracy spowodują tłok, a tym samym wzrost zagrożenia epidemiologicznego. Natomiast pozostawienie nocnej linii z Sopotu do Gdyni dla rozrywkowych pasażerów uważamy w takiej sytuacji za niestosowne. Wracając do kosztów utrzymania komunikacji, można byłoby dokonać zmniejszenia wydatków w innych dziedzinach, to znaczy takich, które nie będą dotkliwe dla mieszkańców, jak wydatki na reklamę czy imprezy kulturalne, a w szczególności zmniejszenie liczby osób zatrudnionych urzędników. W Urzędzie Miasta Gdyni znajdują się etaty niepotrzebne, szczególnie w czasie postępującej cyfryzacji usług oferowanych mieszkańcom przez urząd.